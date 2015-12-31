Банк "Преміум" уклав угоду про відкриття лінії торгового фінансування з банківським концерном COMMERZBANK

Відкрита лінія по торговому фінансуванню дозволить клієнтам банку отримати доступ до фінансових послуг, пов'язаних із наданням гарантій і акредитивних операцій. Коментуючи цю важливу подію, Голова Правління ПАТ "КБ "Преміум" Леонід Первак підкреслив: «Лінія по торговому фінансуванню суттєво розширює межі зовнішньоекономічної діяльності для наших клієнтів завдяки можливостям такого фінансового інструменту, як торгове фінансування»

Відкриття лінії по торговому фінансуванню стало можливим завдяки раніше укладеній угоді про встановлення прямих кореспондентських відносин із концерном COMMERZBANK AG. Як відомо, ПАТ "КБ "Преміум" встановив кореспондентські відносини з концерном COMMERZBANK, пройшовши перевірку поточної фінансової стійкості та виконання всіх вимог за процедурою "AML & KYC" згідно з німецьким законодавством, що засвідчило високу репутаційну оцінку ПАТ "КБ "Преміум».

Відкриття лінії по торговому фінансуванню з фінансовим концерном COMMERZBANK стало черговим підтвердженням високої довіри, вираженій одним із світових фінансових лідерів до ПАТ "КБ "Преміум". Голова Правління ПАТ "КБ "Преміум" Леонід Первак впевнений, що така висока довіра сприятиме зміцнення довіри і з боку існуючих та майбутніх клієнтів банку: «В умовах складного фінансового ринку клієнт вибирає не просто стабільну фінансову установу, він вибирає динамічно зростаючий банк із незаплямованою репутацією»

Факти, що підтверджують високу динаміку розвитку ПАТ "КБ "Преміум"

ПАТ КБ "Преміум" визнаний "Кращим підприємством 2015 року" відповідно до національного Рейтингу якості товарів і послуг. Національний Рейтинг якості товарів і послуг, за результатами ранжування повного переліку субъєктов господарської діяльності України, відповідно з фінансово-экономмческими показниками, присвоїв банку "Преміум" почесне звання "Краще підприємство України 2015 року" і нагородив його "Зіркою якості".

У листопаді поточного року Національне рейтингове агентство "Рюрік" підтвердило ПАТ "КБ "Преміум" довгостроковий кредитний рейтинг позичальника на рівні uaBBB інвестиційної категорії зі зміною прогнозу на "позитивний". Згідно з Національною рейтинговою шкалою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007 р., позичальник або окремий борговий інструмент з рейтингом uaBBB характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками або борговими інструментами.

Прогноз "позитивний" вказує на наявність передумов для підвищення рівня рейтингу в найближчій перспективі при збереженні позитивних тенденцій.

Слід зазначити, що, згідно рейтингу НБУ, банк «Преміум» посідає 49-е місце серед 122 діючих фінустанов.