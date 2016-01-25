Шановні журналісти!

Фонд «Майдан закордонних справ» та «Інститут Чорноморських Стратегічних Досліджень» мають честь запросити Вас на круглий стіл «Мінські домовленості» - шлях вирішення конфлікту чи рецепт катастрофи?», який відбудеться 28 січня 2016 року в приміщенні готелю Radisson Blu Hotel за адресою: Ярославів Вал 22.

Робочі мови: українська, англійська, російська.

З програмою круглого столу та спікерами Ви можете ознайомитись за посиланням:

https://docs.google.com/document/d/1xdKAKWVs1wCrKpGs2HitDGDMnfpOaMMR3HH8wZCSsI8/edit?usp=sharing

Просимо обов'язково реєструватися електронною поштою на адресу minskconf2016@gmail.com чи телефон 063 5986648 не пізніше 18:00 26-го січня.