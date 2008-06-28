Кейптаун і Одеса - брати на віки

Мери Одеси і південноафриканського Кейптауна мають намір підписати Угоду про співпрацю і встановлення побратимських зв`язків. З цією метою буде проведена зустріч керівників муніципалітетів двох міст.

Про це сьогодні повідомили журналістам мер Одеси Едуард ГУРВІЦ і Надзвичайний і Повноважний посол Південно-Африканської Республіки в Україні Андріс ФЕНТЕР.

За словами Е.ГУРВІЦА, «зараз у Одеси 38 міст-побратимів і партнерів». «Серед них - Генуя, Ванкувер, Стамбул. Ми вважаємо важливим встановлення побратимських відносин і з Кейптауном, оскільки є перспективи для плідної співпраці. Зокрема обмін досвідом у підготовці міста до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року», - сказав він.

У свою чергу, А.ФЕНТЕР підкреслив, що «Одеса залишає незабутнє враження у гостей, зокрема громадян далекої ПАР. Приємно бачити, що муніципалітет успішно здійснює реконструкцію її історичної частини, цікаві також плани розвитку міста».

Послу і особам, що його супроводжують, чотирьох днів виявилося замало, щоб ознайомитися з красою і визначними пам`ятками Одеси. Що стосується візиту керівництва Кейптаунського муніципалітету, то він відбудеться в узгоджений сторонами найближчий час, зазначив А.ФЕНТЕР.