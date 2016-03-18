Як підготуватися до літа і не нашкодити собі

Їжте на здоров’я

Інтернет рясніє інформацією про різні «чудодійні голодування», «рисові дієти» і інші фантастичні штуки для схуднення. При тому важливо помітити, що далеко не завжди схуднення може бути метою, а голодування - панацеєю. Часто - це просто нав'язаний суспільству стереотип, за яким приховують несподівані гастрити, виразки шлунка, занепад сил та інші хвороби, лікуватися від яких вам доведеться ще не одне літо. Ваше харчування має бути в першу чергу збалансованим і багаторазовим. При тому для кожної людини ця «збалансованість» суто індивідуальна і тільки досвідчений дієтолог або фітнес-тренер може порекомендувати, що буде ефективно саме вам.

Худнемо з розумом і... фітнес-тренером

Навіть якщо ваша вага дійсно перевищує норму і вам про це сказав саме ваш фітнес-тренер, а не реклама в інтернеті, то різке схуднення - далеко не вихід із ситуації. Вчені довели, що різке схуднення - це стрес для вашого організму, а будь-який стрес спричиняє порушення гормональної функції і обмін речовин. У деяких випадках це навіть загрожує безпліддям. Тому худнути потрібно з розумом! До того ж в процесі схуднення дуже важливо ваші м'язи підтримувати в тонусі за допомогою занять у фітнес-клубі, щоб при втраті ваги шкіра залишалася пружньою, а рельєф тіла ставав ще більш привабливими.

Але для отримання ідеальної форми тільки правильного харчування і фізичних навантажень не досить. Є ще безліч корисних процедур, якими в обов'язковому порядку повинна супроводжуватися підготовка до літа, а саме:

- відвідування лазні, що допомагає організму очиститися від непотрібних шлаків і токсинів,

- масаж, який відомий як ефективний спосіб боротьби з целюлітом,

- солярій, що підвищує настрій людини через меланін, який виділяється в організмі при засмазі.

І хоч до літа залишилося лише 75 днів, такий комплексний підхід можливий. Адже все це ви можете отримати, просто придбавши абонемент мережі фітнес-клубів №1 в Україні "Sport Life". Тим більше, що в ці 3 дні в "Sport Life" є шанс оформити клубну карту лише за 200 грн. в місяць і вже до літа красуватися ідеальними формами! Покваптеся!!! Адже кількість таких акційних абонементів обмежена!