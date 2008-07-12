На батьківщині Гітлера демонтували статую Афродіти

В австрійському м. Лінці демонтували статую Афродіти, яка більше 60 років простояла в одному з парків. Приводом став звістка про те, що скульптура - подарунок вождя нацистів Адольфа Гітлера.

За словами представників влади, замислитися про минуле статуї їх спонукав напис, зроблений невідомим на поверхні монумента - "Подарунок Адольфа Гітлера". Історики заглибилися в архіви і з`ясували, що це справді так, передає Associated Press.

Бронзова статуя Афродіти перебувала з 1942 р. в парку Лінца - столиці федеральної землі Верхня Австрія, де народився Гітлер.