Де лежать старі німецькі бомби?

У Великобританії вийшли друком карти із зазначенням місць, де досі можуть лежати німецькі авіабомби часів Другої світової війни, пише Лента.ру з посиланням на The Telegraph.

Експерти організації Landmark Information Group склали карти, використовуючи післявоєнні фотографії, зроблені військовими льотчиками країни, та інформацію страхових компаній. Всього було виявлено близько 21 тисячі місць, де можуть залишатися бомби, що не вибухнули. Передбачається, що картами зможуть користуватися будівельники, щоб підвищити безпеку при проведенні земляних робіт, і звичайні громадяни.

Найбільша кількість "небезпечних точок" позначена на картах Лондона, Плімута, Брістоля, Манчестера і Бірмінгема. В цілому ж карти складені для всіх британських міст, які під час війни зазнали бомбардувань німецької авіації.

У червні 1000-кілограмова бомба була знайдена під час будівництва об`єктів для Олімпіади-2012 в Лондоні. Боєприпас був знешкоджений.