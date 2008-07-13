На «Леманн Тімбер» спустили харчі і питну воду

На сухогруз «Леманн Тімбер», який ліг в дрейф через поламку турбіни двигуна, в неділю доставлені продукти і питна вода, повідомив глава естонського МЗС Урмас ПАЕТ.

За словами міністра, естонські представники в неділю двічі виходили на зв`язок з судном, в екіпаж якого входить громадянин Естонії, і одержали дані, що до сухогруза прибув корабель ВМС США «Monson», а військовий вертоліт доставив на борт судна продукти і питну воду.