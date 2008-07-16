Дві вантажівки зіткнулися з чотирма легковиками: загинули 3 людей

Вчора о 21.35 поблизу смт Великодолинське Одеської області біля залізничного переїзду сталося зіткнення двох вантажних та чотирьох легкових автомобілів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб, в тому числі вагітна жінка (1980 р.н.), які померла в лікарні, та п’ятеро осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

Всього за минулу добу на території України зареєстровано 160 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 22 особи та 206 - травмовано.