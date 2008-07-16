Дві вантажівки зіткнулися з чотирма легковиками: загинули 3 людей
08:59, 16 липня 2008Разное
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Серед загиблих - вагітна жінка
Вчора о 21.35 поблизу смт Великодолинське Одеської області біля залізничного переїзду сталося зіткнення двох вантажних та чотирьох легкових автомобілів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб, в тому числі вагітна жінка (1980 р.н.), які померла в лікарні, та п’ятеро осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.
Всього за минулу добу на території України зареєстровано 160 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 22 особи та 206 - травмовано.
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