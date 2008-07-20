Церква просить Кремль позбутися радянських символів

Представники Російської православної Церкви (РПЦ) заявили, що російській владі слід засудити комунізм. Як зазначив в.о. секретаря по взаєминах церкви і суспільства Московського патріархату отець Георгій, засудження комунізму було розпочате в 90-ті, але так і не доведено до кінця, і його необхідно продовжити. Зокрема: відкрити меморіальні комплекси, позбавитися серпів і молотів на державних приміщеннях, прибрати пам`ятники "кривавим вождям" і "цвинтар біля Кремлівського муру".

При цьому отець Георгій застеріг не впадати в крайнощі, які спостерігаються в прибалтійських країнах.