Чоловіка занесло в море на надувному матраці
23:05, 20 липня 2008Разное
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... Знайшли, повернули
В Азовському морі врятовано чоловіка, якого на надувному матраці віднесло далеко від берега.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Зокрема, за даними прес-служби, вчора вдень у Запорізькій області рятувальниками в селищі Кирилівка на відстані 600 метрів від узбережжя був врятований і доставлений на берег чоловік 1959 року народження, котрого на надувному матраці віднесло в Азовське море.
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