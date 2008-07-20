Чоловіка занесло в море на надувному матраці

23:05, 20 липня 2008
Разное
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... Знайшли, повернули

В Азовському морі врятовано чоловіка, якого на надувному матраці віднесло далеко від берега.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Зокрема, за даними прес-служби, вчора вдень у Запорізькій області рятувальниками в селищі Кирилівка на відстані 600 метрів від узбережжя був врятований і доставлений на берег чоловік 1959 року народження, котрого на надувному матраці віднесло в Азовське море.

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