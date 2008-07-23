Радовану Караджичу повернули колишній вигляд (фото)

Лідерові боснійських сербів Радовану Караджичу повернули колишній зовнішній вигляд. Як повідомляє AFP з посиланням на адвоката Караджича, заарештований постригся і поголив бороду, яка дозволяла йому залишатися невпізнанним 12 років.

Нагадаємо, що колишній президент Республіки Сербської був арештований, за офіційною версією, в понеділок 21 липня. За словами адвоката заарештованого, його підзахисного затримали ввечері п`ятниці, 18 липня. Точні обставини операції досі невідомі.

Як з`ясувалося, до арешту Радован Караджич жив і працював у Белграді під вигаданим ім`ям. Він відростив довге волосся і бороду. З документами на ім`я Драгана Дабича вів медичну практику, писав статті до журналів і вільно пересувався країною.