На Буковині у затопленому зливами підвалі загинув чоловік

У МНС думають, що не зміг вибратися

Ввечері 24 липня на Буковині у затопленому внаслідок негоди підвалі загинув 27-річний житель села Чорногузи Вижницького району. Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, він спустився до підвалу, але внаслідок швидкого прибування води не зміг звідти вибратися і загинув. Рятувальники МНС відкачали воду, витягли тіло чоловіка і передали його медикам.

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