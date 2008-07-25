На Буковині у затопленому зливами підвалі загинув чоловік
17:06, 25 липня 2008Разное
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У МНС думають, що не зміг вибратися
Ввечері 24 липня на Буковині у затопленому внаслідок негоди підвалі загинув 27-річний житель села Чорногузи Вижницького району.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, він спустився до підвалу, але внаслідок швидкого прибування води не зміг звідти вибратися і загинув.
Рятувальники МНС відкачали воду, витягли тіло чоловіка і передали його медикам.
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