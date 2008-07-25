Посилено контроль за сертифікацією автомобілів

Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандарт) за підсумками сьогоднішньої колегії у Харкові затвердив «Тимчасову інструкцію щодо організації робіт з сертифікації та випробувань в системі УкрСЕПРО дорожніх транспортних засобів, що були у користуванні».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держспоживстандарту з посиланням на голову Держспоживстандарту Ларису ЛОСЮК.

В інструкції передбачено, що оформлення сертифікатів на автомобілі мають проводитися виключно із розрахунку не більше десяти автомобілів на одного аудитора протягом одного робочого дня.

Оскільки дорожньо-транспортні засоби (ДТЗ) є об’єктами підвищеної небезпеки, то, за словами Л.ЛОСЮК, і дотримання вимог законодавства при проведенні робіт із підтвердження їхньої відповідності потребує особливої уваги державних органів.

На сьогодні однією з найбільших проблем у цьому питанні є невідповідність потужностей випробувальної бази в Україні тим показникам, які вона демонструє.

«Деякі наші випробувальні лабораторії показують такі результати роботи, на які вони фізично не здатні, навіть якби працювали в дві зміни й більше», - зазначила голова Держспоживстандарту. Тобто, це може свідчити про те, що значна кількість протоколів випробування оформлюється без проведення відповідних випробувань.

На сьогодні ця норма існує у вигляді рекомендації. Проте планується, що найближчим часом вона буде затверджена відповідним наказом Держспоживстандарту, і стане обов’язковою до виконання. Таким чином, будуть ліквідовані передумови для порушення правил обов’язкової сертифікації, а отже, реєстрація сертифікатів на автомобілі, кількість яких буде перевищувати кількість аудиторів (виходячи із наведеного вище розрахунку), стане неможливою, зазначається в прес-релізі.

Крім того, відповідно до рішення Колегії Держспоживстандарту, плануються інспекційні перевірки органів з сертифікації, та, за результатами перевірок, – проведення перепідготовки керівників, аудиторів та експертів з сертифікації ДТЗ.

Довідка УНІАН. Кількість загиблих в Україні в ДТП 2007 року сягнула 9 тис. 500 осіб. З розрахунку на 1 тис. автомобілів цей показник у нас в 5 разів вищий, ніж у Франції, та в 10 разів, ніж у Швеції. Важкість аварій в Україні - в 4-7 разів вища, ніж в країнах Європи.