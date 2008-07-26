20-річна сибірячка названа найгарнішою в Росії (фото)

У Петрозаводську (Карелія) закінчився конкурс "Краса Росії-2008". Гран-прі одержала третьокурсниця Сибірського держуніверситету шляхів сполучення, яка представляла Кемеровську область, звідки вона родом, - 20-річна Софія Ларина.

До цього два роки поспіль конкурс вигравали москвички – Олександра Мазур у 2006-му та Наталя Андрєєва в 2007-му. До того ж цього року фінал конкурсу, девіз якого – "До процвітання великої Росії – через гармонію і красу росіянок!", вперше за 14-річну історію відбувся не в Москві.

До трійки призерів також потрапили: Катерина Копилова (Тверь) – перша віце-міс - і Жанна Власьєвська, теж кемеровчанка, як і переможиця, але вона виступала як представниця Кузбасу - друга віце-міс конкурсу «Краса Росії».

Лариній вручена корона і Гран-прі - автомобіль «Мерседес».

Всього в конкурсі брали участь 62 дівчини з майже всіх регіонів РФ (всі фото тут).