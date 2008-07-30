У зіткненні скутера і "Газелі" загинула дівчина і двоє хлопців (фото)

У Донецькій області в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули троє людей - два хлопці і дівчина.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного управління Державтоінспекції, ДТП сталася о 13.20 29 липня на 125-му кілометрі автодороги "Слов`янськ – Донецьк - Маріуполь".

За попередніми даними, водій мопеда (скутера) "Race-50", який віз ще двох пасажирів, намагався з’їхати з правої смуги руху в ліву, але не переконався у безпеці маневру і здійснив зіткнення з грузопасажирським автомобілем "Газель".

В результаті ДТП водій скутера і двоє його пасажирів загинули на місці аварії. За фактом ДТП проводиться розслідування.

У прес-службі ДАІ також уточнили, що всього з початку 2008 року в області сталося 3 тис. 751 ДТП, в результаті яких 406 чоловік загинули і 4 тис. 642 були травмовані.

Основною причиною аварій було грубе порушення Правил дорожнього руху як водіями, так і пішоходами, констатували в прес-службі обласної ДАІ.