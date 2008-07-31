Міхаель Шумахер збив пішохода

Семикратний чемпіон світу по гонках "Формули-1" Міхаель Шумахер, знаходячись в Англії, в неділю збив пішохода дорогою на аеродром, де знаходився його приватний літак. Як пише Mirror.co.uk, постраждалий - 39-річний продавець автомобілів Мартін Кінгхем (Martin Kingham) - стояв на межі проїжджої частини, збираючись перейти дорогу. У цей момент Шумахер на своєму фургоні Fiat Ducato вирішив обігнати машину, що поволі їхала, з немолодою пані за кермом і зачепив пішохода бічним дзеркалом.

Після удару Мартін Кінгхем впав і вдарився об капот припаркованого поряд мінівена. "У мене закрутилася голова, тому я не змігвпізнати водія, який вибіг з Фіата", - заявив постраждалий. Про те, що його збив Міхаель Шумахер, Мартін дізнався тільки від поліцейських, прибулих на місце ДТП. "Шумахер був дуже злий і навіть лаяв мене за те, що я опинився на його шляху", - додав він.

Проте серйозних травм пішохід не одержав, обійшовся кількома синяками. А Шумахера поліція відпустила після проведення алкотесту і короткої бесіди, під час якої полісмени з`ясували обставини аварії.

За словами менеджера Шумахера Сабіни Кеме (Sabine Kehme), семикратний чемпіон "Формули-1" дійсно потрапив в дрібну ДТП в Англії, проте в цій аварії ніхто не постраждав. Ніяких інших коментарів вона не дала.

Оскільки ДТП обійшлася без травм, то ніяка адміністративна чи кримінальна відповідальність Шумахеру не загрожує. "Я думаю, що Міхаель, здійснюючи обгін, просто не чекав побачити мене на дорозі. І мені повезло, що я так легко обійшовся", - заявив Мартін Кінгхем. Він також додав, що його друзі не вірять у те, що його збив сам Шумахер: "спробуйте самі розповісти кому-небудь, що вас збив Міхаель, і побачите їх реакцію".

Лента.ру