На Буковині стихія зруйнувала село Чорногузи (додані фото)

У селі Чорногузи Вижницького району Чернівецької області продовжується зсув ґрунту, який розпочався 29 липня внаслідок повені.

Як передає кореспондент УНІАН, зсув грунту поки що не вдається зупинити. За даними обласного штабу з питань ліквідації наслідків стихії, зона зсуву охоплює понад 8 гектарів території. Станом на 31 липня жертв немає, однак зсувом зруйновано 22 будинки, а 85 будинків перебувають під загрозою руйнування, оскільки зсувні процеси тривають. Попадали опори ЛЕП, зруйновано газову мережу.

Як повідомили УНІАН в обласному штабі МНС, в зоні зсуву працює понад 50 одиниць техніки, співробітники МНС з різних областей України „розбили” рятувальний табір. Спецпідрозділи Міноборони намагаються всіма засобами локалізувати зсув, який набирає силу.

Тим часом людей відселяють. Районна влада прийняла рішення виплатити постраждалим людям по 5 тис. грн. першої допомоги.

На місці надзвичайної ситуації побували голова Чернівецької ОДА Володимир КУЛІШ та голова облради Іван ШИЛЕПНИЦЬКИЙ.

У селі вже працює геолого-геодезична служба для визначення ступені активності зсуву та його активної зони. За словами В.КУЛІША, із зони зсуву буде відселено всіх людей, оскільки „жити там вже неможливо”. Людям буде запропоновано на вибір нові ділянки та матеріали під будівництво нового житла, або надана матеріальна компенсація, розмір якої зараз встановлюється.

Фото Петра Гончара / УНІАН