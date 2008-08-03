Справжній "лежачий поліцейський" має бути гумовим

У Вінниці розпочався демонтаж асфальтних «лежачих поліцейських», які будуть замінені на гумові, виготовлені за європейськими стандартами.

Як повідомили УНІАН в управлінні у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міської ради, до початку навчального року біля 50 таких дорожніх конструкцій з`являться, у першу чергу, біля установ освіти, а між ними встановлять пластикову «зебру».

Загалом на придбання та установку півкілометрового полотна «лежачих поліцейських» з міського бюджету виділено 485 тис. грн.

«Нові гумові «лежачі поліцейські» мають світловідбивачі, тому водії бачитимуть їх здалеку», - наголошується у повідомленні.

У Вінниці 365,5 км доріг, з яких 176,5 км - з асфальтобетонним покриттям, інші - із щебеневим.