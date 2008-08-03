Німці їздять до магазину на танку

Мешканці німецького міста Ной-Аншпах (Гессен) - сімейство Шонайх - їздять на легкому колісному танку британського виробництва, обладнаному 30-міліметровою неробочою гарматою, покритому захисними пластинами завтовшки майже в 8 сантиметрів і з 4,2-літровим двигуном в 200 кінських сил.

"Ми користуємося танком для поїздок по магазинах і прогулянок", - каже голова родини Йоахім Шонайх. До речі, на прогулянку він бере і свого 2-річного сина Пауля - спеціально для нього в танку Fox встановлене дитяче сидіння.

За словами німців, вони дуже задоволені своїм транспортним засобом. Проте, зізнається Йоахім Шойнах, танк не дуже зручно паркувати: "Дещо важко буває знайти місце для парковки. Але ми маємо незаперечну перевагу на будь-якому перехресті", - каже він.

Серйозний недолік - велика витрата палива: 50 літрів на 100 кілометрів, але, як запевняє щасливий власник танка, це того варте.

Про те, що всі витрати компенсуються відчуттями від поїздок на танку, казав і Стівен Еллісон - британець, який придбав танк майже два роки тому: "У більшості людей немає можливості проїхати в потужному і дорогому Ferrari, а подорож у цій бронемашині залишає не менш сильні враження", - поділився тоді своїми емоціями власник Sabre. Стівен купив легкий розвідувальний танк 1974 року випуску вагою в 7,5 тонн для поїздок по магазинах. Щоправда, йому довелося встановити спеціальні гумові накладки на гусениці, щоб не псувати покриття доріг у місті.

Свій танк має і губернатор Каліфорнії Арнольда Шварценеггер, нагадує РІА "Новини". Він був водієм цього танка M47 під час служби в австрійській армії, потім викупив його, а в 2000 році віддав музеєві в штаті Огайо. Там машина була протягом 8 років, але в лютому цього року його переправили до Каліфорнії.

Арнольд Шварценеггер пообіцяв катати на своєму танку тих школярів Лос-Анджелеса, які добре вчаться в школі і не вживають наркотики.