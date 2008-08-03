День відкритих дверей у Харківській міліції (фоторепортаж)
17:23, 03 серпня 2008Разное
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УМВС вийшло до платників податків
1 серпня в УМВС України в Харківській області відбувся День відкритих дверей. Просто на вулиці перед будинком Управління харків`яни могли дізнатися про роботу підрозділів спеціального призначення, відділу боротьби з наркотиками, фахівців вибухово-технічних служб, кінологів, ДАІ та ін., побачити, приміряти і навіть взяти до рук спеціальне устаткування, екіпіровку, зброю.
|Костюми для розмінування
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|Начальник Харківського УВС Віктор Развадовський біля стенду управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків (БНОН)
Фото Володимира Андрєєва / УНІАН
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