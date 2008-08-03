День відкритих дверей у Харківській міліції (фоторепортаж)

1 серпня в УМВС України в Харківській області відбувся День відкритих дверей. Просто на вулиці перед будинком Управління харків`яни могли дізнатися про роботу підрозділів спеціального призначення, відділу боротьби з наркотиками, фахівців вибухово-технічних служб, кінологів, ДАІ та ін., побачити, приміряти і навіть взяти до рук спеціальне устаткування, екіпіровку, зброю.

Фото Володимира Андрєєва / УНІАН