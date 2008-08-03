Ді Капріо такий схожий на молодого Леніна (фото)

Голлівудський актор Леонардо Ді КАПРІО може зіграти роль Леніна в російському фільмі. Про це повідомив сценарист фільму Олександр БОРОДЯНСЬКИЙ.

Як передає "Взгляд", продюсери кінопроекту "Мозок Леніна" планують вступити в переговори з агентами Ді КАПРІО, щоб запропонувати американському актору роль вождя російського пролетаріату.

За словами сценариста, на користь актора говорить не тільки його талант, але й вражаюча схожість з молодим Леніним. "Я б навіть сказав, що Лео може грати вождя революції без гриму", - вважає О.БОРОДЯНСЬКИЙ.

Директор Московського міжнародного кінофестивалю Наталія СЬОМІНА підтримала вибір продюсерів фільму: "Загальновідомо, що Ді КАПРІО має слов`янське коріння. Його предки по материнській лінії емігрували з Росії до Німеччини. Можливо, вони навіть могли десь перетнутися з Володимиром Іллічем", - зазначила вона.

За попередньою оцінкою, бюджет фільму потребує щонайменше 20 млн. доларів. При цьому невідомо, який гонорар автори фільму зможуть запропонувати Ді КАПРІО, який цього року увійшов до десятки найбагатших акторів за версією журналу "Форбс". За минулий рік 34-річний актор заробив 45 млн. доларів.

"Мозок Леніна" є гротесковою комедією. Наприкінці ХХ століття учені створюють клон Леніна. Він потрапляє до США і здійснює там в 2024 році соціалістичну революцію.