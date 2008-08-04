Тимошенко на Львівщині (фоторепортаж)

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 2 серпня перебувала у Львівській і Закарпатській областях.

«Я можу дати дуже високу оцінку (щодо ліквідації наслідків стихії – Ред.) області і хотілося б, щоб так, як у Львівській області, було б і у всіх інших областях. Щоб люди були захищені і відчували, що влада є і вона працює, як слід», - підкреслила Ю.Тимошенко.

Прем`єр-міністр також задоволена ходом робіт з ліквідації наслідків стихії в Закарпатті. Про це вона заявила журналістам на брифінгу в аеропорту Ужгорода після ознайомлення з ситуацією в області. Практично в усіх потерпілих районах відновлено енерго- і газопостачання, а також всім потерпілим на рахунки переведено первинні авансові компенсації.

Фото Олександра Барана / УНІАН