У Вінниці з'явилося у продажу біопальне "БІО-100"

У Вінниці на автозаправних станціях під торговою маркою "Татнафта" з`явився новий вид пального, аналог високооктанового бензину - пальне "БІО-100".

Про це УНІАН повідомили у приватній компанії "Джерело", якій належать зазначені АЗС.

Реалізується біопальне "БІО-100" на АЗС "Татнафта" за ціною на 40 копійок дешевше бензину А-95 – по 6,30 гривень за літр.

Наразі реалізація "БІО-100" налагоджена на 2 АЗС компанії "Джерело", у подальшому його планується розповсюдити на всі 12 АЗС, якими володіє компанія.

Крім того, "Джерело" розглядає можливість реалізації на своїх АЗС також іншого виду біопального - біодизелю.

Як повідомляв УНІАН, 25 квітня в Чернівцях розпочала роботу перша в Україні та країнах Східної Європи спеціалізована біопаливна автозаправна станція, яка реалізує 2 види моторного палива, виготовленого з біологічної сировини: аналог високооктанового бензину - паливо "БІО-100" та дизельного пального - біодизель.

АЗС працюватиме під брендом компанії "Енергетичні стратегії та біотехнології", яка є інвестором та оператором проекту розвитку в Україні мережі біопаливних станцій.

Довідка УНІАН. У 2003 році Інститут харчової хімії та технології вперше розробив технічні умови на "Оксигенат моторного пального - альтернативний". У 2004 році спеціалісти компанії "Енергетичні стратегії та біотехнології" здійснили спільно з галузевим Інститутом нафтопереробної та нафтохімічної промисловості "МАСМА" успішне випробовування сумішевих палив із використанням оксигенату (низькомолекулярні спирти).

Згодом були розроблені технічні умови "Пальне моторне "БІО-100" ТУ У 24.6-33616799-001:2006". Новий вид моторного пального назвали "БІО-100" завдяки високому показнику октанового числа (паливо складається на 60% із відновлювальної сировини, 30% - із мінеральних вуглеводнів та стабілізуючих речовин).

У 2006 році виробництво БІО-100 було налагоджено на Лохвицькому спиртзаводі. Новий вид пального визнано Національною агенцією з питань забезпечення ефективного використання енергоресурсів України (НАЕР) першим українським біологічним пальним. Відповідний висновок НАЕР за номером 1 видали у 2007 році.

Реалізація нового пального розпочалась на понад 30-ти українських автозаправних станціях, у тому числі у київській мережі компанії "Лукойл".

Проте через супротив українського спиртового монополіста - концерну "Укрспирт", - у квітні 2007 році виробництво БІО-100 на Лохвицькому спиртзаводі припинили та перенесли до Молдови.