За звільнення українських моряків повстанці вимагають 1 млн. доларів

Нігерійські повстанці за звільнення двох українських моряків вимагають 1 млн. дол.

Про це повідомив «Газете по-киевски» співробітник консульської служби Посольства України в Нігерії Віктор ДУМА.

Він зазначив, що повстанці відразу після викрадання виставили умову: гроші в обмін на життя моряків. Разом із тим представники нігерійської нафтовидобувної компанії «Тріко Сеплай» вступили в переговори з повстанцями, і нібито домовилися, що викрадачі звільнять українців і норвежців не за гроші, а за соціальну допомогу нефінансового характеру. Проте, за словами В.ДУМИ, в останню мить всі домовленості зірвалися.

«Викрадачі відмовилися від соціальної допомоги і зажадали видати їм 1 млн. дол., – сказав В.ДУМА. – Це було несподівано, оскільки ми думали, що з дня на день наших моряків звільнять, і ми зможемо відправити їх додому».

На даний час, як уточнив В.ДУМА, нігерійська компанія знову веде переговори з повстанцями, щоб зменшити суму викупу.

Як пише газета, про моряків відомо, що вони живі. Проте викликає стурбованість стан здоров`я захоплених. В українському посольстві розповіли, що заручникам терміново знадобилися антималярійні медпрепарати. Їх українцям і норвежцям передадуть представники нігерійської компанії.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 9 серпня в територіальних водах Нігерії з борту норвезького судна „Northern Comrade”, яке обслуговує нафтовидобувні платформи, групою невідомих осіб були викрадені чотири члени екіпажа: двоє громадян України і двоє громадян Норвегії.

9 серпня Посольство України в Нігерії направило до МЗС Нігерії відповідні ноти з вимогою задіяти можливості нігерійських компетентних органів для швидкого звільнення заручників.

10 серпня представники компанії „Trico Supply AS” у Нігерії, яка відповідала за відбір екіпажа норвезького судна „Northern Comrade”, провели бесіду з нігерійцями, які захопили заручників із цього судна, і зустрілися безпосередньо із захопленими моряками. Представники компанії повідомили, що стан захоплених заручників задовільний.