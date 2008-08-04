Від кого захищатиметься Жванія в європейських парламентах?

Думка

Народний депутат України Давид Важаєвич захищатиметься в парламентах європейських країн. Палкий правдоборець звернувся до парламентів низки країн Європи з проханням надати можливість виступити з приводу його політичного переслідування в Україні. От як! Витязь в тигровій шкурі вирішив поїздити з політичним туром і повиступати про порушення його прав в законодавчих органах європейських країн. Сенс? - Піар. Парламенти не ухвалюватимуть ніяких рішень на підтримку Жванії, але зате Давид Важаєвич розімнеться, розігріється. А то шанувальники його піар-таланту стали засинати: ніхто не зникає, ніхто ні в кого не плює, в морду не б`є.

Я не полінувалася, набрала номер телефону аналітика-міжнародника брюссельської газети. Розповіла, хто до них їде, і запитала, що буде. «Нічого не буде, - почула у відповідь, - Буде дивно, якщо його туди взагалі пустять. Він же не Вацлав Гавел, не Лех Валенса. До речі, популярність Ющенка в Європі неспівставно вища, ніж Жванії». У парламентах європейських держав може виступати хто завгодно, але найчастіше це або перші особи, або наукові фахівці, громадські діячі, зайняті актуальною проблемою. Жванія - ні те, ні інше.

Цікаво, хто підказав Давиду Важаєвичу таку ідею? Хто? Можливо, це російські друзі? Адже чомусь не вилазить він з російських телеканалів. До речі, Давид Важаєвич вирішив найняти для свого захисту адвокатів європейських компаній. А міг би і російських... Адже куди біжать люди, підозрювані в отруєнні Віктора Ющенка? Всі в одній рукавичці, теплій, хоч і північній. Їм так добре буде, адже вони однодумці, вони всі точно знають, що панкреатит лікують кортизоном.

Але повернімося до Європи. Від кого захищатиметься Давид Важаєвич? Хто йому заважає? Щось не так з Брінкфордом? Хтось зазіхнув на активи найбільшого українського платника податків? («Народна Самоборона» ніби не скаржиться). Чи зазіхнув? Невже? Чому не знаємо? Думаю, що з бізнесом у нього все гаразд, адже не дарма ж він на Майдані стояв. Швидше за все, Давид Важаєвич страшенно боїться, що його забудуть. Йому дуже хочеться стати національним героєм, ну хоч би до виборів протриматися. А іміджеві втрати країни, громадянство якої він так чесно одержав, його не хвилюють. Що там? - Сьогодні одне, завтра – інше...

Марина Лаптєва