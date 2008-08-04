Від кого захищатиметься Жванія в європейських парламентах?
"Буде дивно, якщо його туди взагалі пустять. Він же не Вацлав Гавел, не Лех Валенса..." Цікаво, хто підказав Давиду Важаєвичу таку ідею?
Думка
Народний депутат України Давид Важаєвич захищатиметься в парламентах європейських країн. Палкий правдоборець звернувся до парламентів низки країн Європи з проханням надати можливість виступити з приводу його політичного переслідування в Україні. От як! Витязь в тигровій шкурі вирішив поїздити з політичним туром і повиступати про порушення його прав в законодавчих органах європейських країн. Сенс? - Піар. Парламенти не ухвалюватимуть ніяких рішень на підтримку Жванії, але зате Давид Важаєвич розімнеться, розігріється. А то шанувальники його піар-таланту стали засинати: ніхто не зникає, ніхто ні в кого не плює, в морду не б`є.
Я не полінувалася, набрала номер телефону аналітика-міжнародника брюссельської газети. Розповіла, хто до них їде, і запитала, що буде. «Нічого не буде, - почула у відповідь, - Буде дивно, якщо його туди взагалі пустять. Він же не Вацлав Гавел, не Лех Валенса. До речі, популярність Ющенка в Європі неспівставно вища, ніж Жванії». У парламентах європейських держав може виступати хто завгодно, але найчастіше це або перші особи, або наукові фахівці, громадські діячі, зайняті актуальною проблемою. Жванія - ні те, ні інше.
Цікаво, хто підказав Давиду Важаєвичу таку ідею? Хто? Можливо, це російські друзі? Адже чомусь не вилазить він з російських телеканалів. До речі, Давид Важаєвич вирішив найняти для свого захисту адвокатів європейських компаній. А міг би і російських... Адже куди біжать люди, підозрювані в отруєнні Віктора Ющенка? Всі в одній рукавичці, теплій, хоч і північній. Їм так добре буде, адже вони однодумці, вони всі точно знають, що панкреатит лікують кортизоном.
Але повернімося до Європи. Від кого захищатиметься Давид Важаєвич? Хто йому заважає? Щось не так з Брінкфордом? Хтось зазіхнув на активи найбільшого українського платника податків? («Народна Самоборона» ніби не скаржиться). Чи зазіхнув? Невже? Чому не знаємо? Думаю, що з бізнесом у нього все гаразд, адже не дарма ж він на Майдані стояв. Швидше за все, Давид Важаєвич страшенно боїться, що його забудуть. Йому дуже хочеться стати національним героєм, ну хоч би до виборів протриматися. А іміджеві втрати країни, громадянство якої він так чесно одержав, його не хвилюють. Що там? - Сьогодні одне, завтра – інше...
Марина Лаптєва