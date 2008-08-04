Морган Фрімен потрапив в автокатастрофу

Американський актор Морган Фрімен госпіталізований у місті Мемфіс, штат Теннессі, після серйозної автокатастрофи, яка сталася ввечері в неділю, 3 серпня. Як повідомляє телеканал CBS, лікарі оцінюють його стан як критичний.

За повідомленням місцевого телеканалу, машина Фрімена (Nissan Maxima 1997 року випуску) злетіла з дороги на шосе 32 в штаті Міссісіпі і кілька разів перекинулася. Разом з актором в машині була невідома жінка, за кермом був Фрімен. Щоб визволити постраждалих, рятувальникам довелося розрізати машину.

Як повідомляє WMC-TV з посиланням на очевидця, коли хтось з роззяв спробував зняти Фрімена в розбитій машині на камеру мобільного телефону, актор жартома гукнув: "Ніякої халяви!"

Фрімена доставили до лікарні Мемфіса вертольотом. Про долю його супутниці нічого не повідомляється.

Поліція вважає, що 71-річний Фрімен міг заснути за кермом.

Морган Фрімен відомий за такими фільмами як "Шофер міс Дейзі" (1989), "Втеча з Шоушенка" (1994), "Сім" (1995), "Бетман: початок" (2005), "Темний лицар" (2008). У фільмі "Зіткнення з безоднею" (1998) він зіграв президента США, а в "Брюсі Всемогутньому" (2003) - Бога. За роль другого плану у фільмі "Дівча на мільйон" (2004) він одержав премію "Оскар", нагадує Лента.ру.