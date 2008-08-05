Пожежа висотки в Дніпропетровську (фото)

Пожежа в центрі Дніпропетровська по вул. Набережна Леніна, 29-а, виник учора о 17.40 в десятиповерховому будинку Дніпропетровського проектного інституту "Дніпроцивілпроект" на 9-му поверсі в орендованому приміщенні Дніпропетровської філії центру земельного кадастру. Потім пожежа поширилася на орендоване приміщення Управління земельних ресурсів Дніпропетровська.

На місці пожежі працювала оперативна група Головного управління МНС в Дніпропетровській області.

Пожежа в приміщенні Управління земельних ресурсів пошкодила документацію, оргтехніку, меблі. Жертв і потерпілих немає.

За даними прес-служби, пожежа була ліквідована підрозділами Державної пожежної охорони МНС у складі 22 відділень сьогодні о 00.50.

Скориставшись близькістю Дніпра, рятувальники брали воду прямо з річки.

Причина пожежі встановлюється.

Фото Євгена Лаптєва / УНІАН