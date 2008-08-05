Porsche Cayman S Sport випустять тиражем в 700 штук (фото)

Компанія Porsche випустить ексклюзивне купе Cayman S Sport обмеженим тиражем у 700 екземплярів. З них 200 штук вирушать до Німеччини, а інші - в інші країни Європи.

Від звичайного Cayman S новинка відрізнятиметься форсованим до 303 кінських сил двигуном (+8 кінських сил), наявністю активної підвіски PASM (Porsche Active Stability Management) і спортпакета Sport Chrono. Купе серії Sport будуть забарвлені лише в один з двох ексклюзивних кольорів, які використовують на трекових Porsche 911 GT3, - помаранчевий або зелений, а також одержать чорні 19-дюймові колісні диски, "звучнішу" випускну систему, спортивні сидіння і оброблене алькантарою рульове колесо.

Ціна Porsche Cayman S Sport в Німеччині складе 69 тисяч 942 євро - це на 9639 євро більше, ніж звичайний Cayman S.

Лента.ру