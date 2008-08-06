Українські «зірки» на Олімпіаді в Пекіні: шикидим і обличчя прального порошку

Думка

Коли б не Олімпіада, я б так і не дізналася, хто такі українські зірки.

Загадкова делегація з семи осіб, артистів, обраних голосуванням наших кращих спортсменів, поїдуть підтримувати їх на Олімпіаду до Пекіна.

Ну давайте подумаємо, хто вони, українські зірки. Вгадайте з трьох разів. Хто? Олег Скрипка. А хто ж ще, скажете ви. А я скажу, ні, шановні, Ви безнадійно відстали. Українські спортсмени, виявляються, тепер обожнюють Віталія Козловського. Цього мачо, з борідкою. Юра Шатунов українського розливу й іспанської стилістики. Спортсмени, виявляється, саме його хочуть на Олімпіаді.Вони хочуть, щоб він за них вболівав і співав для них пісні.

Ну давайте далі. Хто, зірка номер два. Вакарчук, кажете? Згодна, але знову промах. Хто зараз слухає Вакарчука? Інша справа Віктор Павлик. Ось, хто герой. Наш шикидим, “он стар, он суперстар”. Куди там Вакарчуку. Тим паче, що наші спортсмени теж його помістили в свої рейтинги.

Ну, напружтеся, хто може бути третім. Сердючка? Кажете, що без неї на таких заходах ніяк. Ви знову помилилися. Їде Антон Мухарський, обличчя порошку Тайд. І його дружина Сніжана Єгорова.

Не втомлюватимемо читача подальшими вгадуваннями. Ви ні за що не здогадаєтеся, хто володар дум наших спортсменів. Ну припустимо, поезію Бориса Барського (він теж в групі підтримки) наші спортсмени ще читають і слухають. А зараз подивимося, хто обійшов у спортивних симпатіях Ані Лорак, Руслану, Ірину Білик, Тіну Кароль і Наталію Могилевську. Переможниці спортивних рейтингів: Камалія і Наталія Валевська. Ура, товариші! Хай живе найчесніший, найукраїнськіший відбір у світі, зроблений за заявками спортивних трудящих. Один, нині покійний чудовий спортивний оглядач, завжди наголошував: «Сильні спортсмени - розумні. Дурні не стають олімпійськими чемпіонами». Читаючи список, я себе питала. Хто дурний, спортсмени чи той, хто підбирав групу і хотів пояснити свій вибір вибором спортсменів? Якщо спортсмени, то тоді нічого розраховувати на медалі. Адже дурні не стають олімпійськими чемпіонами. А, можливо, цей жалюгідний склад спортивні чиновники підібрали напередодні не дуже блискучого виступу нашої збірної в Пекіні?..

Подивилася, яким буде російський десант підтримки. Тяжко зітхнула. Він лише відтіняв хутірське кадрове рішення щоло української делегації. У делегації Росії є категорія спортсменів минулих років. Це і Хоркіна, і Кабаєва, і Нємов і навіть Костя Цзю. Останні два, це просто найславніша спортивна історія Росії. З артистів поїдуть: Міхалков, Меньшиков, Янковський. Зі співаків і композиторів: Пресняков, Сюткін, Меладзе, і навіть народний артист України Філіп Кіркоров.

І можна, як завжди сказати: що так, у Росії є ресурс, їм Газпром платить, і героїв там більше, адже це колишня імперія. Але мені здається, що смак і совість може дозволити собі держава навіть з дуже невеликими доходами.

Марина Лаптєва