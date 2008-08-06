У Молдові знижено ціни на бензин і дизпаливо

У Молдавії з сьогоднішнього дня знижено ціни на бензин і дизельне паливо у зв`язку із зменшенням вартості нафтопродуктів на світовому ринку.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу представники компаній - імпортерів нафтопродуктів до Молдови, зокрема, ціни на бензин в мережі автозаправних станцій (АЗС) республіки залежно від якості палива зменшилися приблизно на 60-70 банів (6,2 цента), або приблизно на 4-5%, а на дизпаливо - на 15 банів (1,5 цента) за один літр, або на 1%.

Планується, що в разі продовження тенденції зниження цін на нафтопродукти за 2-3 тижні в Молдавії буде нове зменшення цін на бензин і дизпаливо. Це стане можливим після завершення реалізації нинішніх залишків паливно-мастильних матеріалів (ПСМ) на складах.