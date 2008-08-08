Тор-10 найстрашніших машин у світі (включаючи Lada-111)

Американський автомобільний портал Jalopnik склав рейтинг найстрашніших машин у світі. До нього ввійшли як усілякі екзотичні моделі сучасного автопрому, про яких майже нічого невідомо, так і представник російського концерну – вазівська Lada.

Лідером цього рейтингу визнаний швейцарський автомобіль Weber Faster One, у якого експерти Jalopnik особливо відзначили непривабливу передню частину. За їх словами, творцям цієї моделі треба поставити пам`ятник за те, що вони врятували світ від повного краху і досі не пустили в масове виробництво Weber Faster One.

Друге місце дісталося японському суперкарові Mitsuoka Orochi.

Бронзу в цьому “змаганні навпаки” здобув SsangYong Rodius. Наступна позиція відійшла до іспанського SEAT Altea Freetrack. Слідом за ним іде австралійський спортивний автомобіль Bolwell Nagari, що відрізняється дуже химерними формами. На шостому місці – китайський Geely Beauty Leopard, на сьомому - фургон французького походження Renault Trafic.

Російський універсал Lada-111 займає в цьому списку автомобільних покручів восьме місце. Jalopnik вважає, що ця модель, яка випускається у великій кількості, має надзвичайно непропорційні форми. Американці зізнаються, що сильно здивовані, як російські автомобілісти можуть купувати таку, на їх погляд, жахливу щодо дизайну машину.

Дев`ятий рядок належить італійському суперкарові Covini C6W з шістьма колесами. Замикає рейтинг малолітражний Reva G-Wiz індійської збірки, щоправда, це авто має і позитивний момент – при своій непоказній зовнішності він екологічно чистий і може розвивати швидкість в 72 км/год.

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