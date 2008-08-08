10-річний матадор убив 60 биків

Влада міста Арль на півдні Франції заборонили виступати 10-річному матадорові, який став зіркою кориди в Мексиці. Мішель Лагравере Пеніче на прізвисько "Мічеліто" выступпает на рингу з шести років і за цей час убив 60 молодих биків, повідомляє сайт «Тут і там».

У Франції Мічеліто мав взяти участь в різновиді кориди, де бика не вбивають наприкінці. Організатори пояснили своє рішення міркуваннями безпеки.

В інтерв`ю агентству France Presse Мічеліто висловив жаль щодо скасування його виступів: "Це неначе дитині, яка любить футбол, заборонили грати". Представники організацій, які виступаючих проти проведення кориди і піддають критиці участь дитини в подібних виставах, навпаки, далеко не впевнені, що корида за участю малолітньої зірки, настільки ж нешкідлива, як ігри з м`ячем. Зокрема, нагадують вони, дитина вагою в 30 кілограм виходить сам-на-сам з твариною, що важить більше 200 кілограмів.