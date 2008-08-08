У Пекіні відкрили пам'ятник Шевченку

Сьогодні в Пекіні у парку «Чаоян» за участю віце-прем’єр-міністра України Івана ВАСЮНИКА, Посла України в КНР Сергія КАМИШЕВА, дипломатів Посольства, представників української громади у м.Пекін, а також політичних, громадських та мистецьких кіл Китаю відбулася урочиста церемонія відкриття погруддя великого українського поета Тараса Шевченка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, відкрите сьогодні погруддя - перший пам’ятник Великому Кобзарю не лише в Китаї, а й в усьому Азіатсько-тихоокеанському регіоні.

У рамках заходу І.ВАСЮНИК вручив автору погруддя Т.Шевченка відомому китайському скульптору ЮАНЬ Сікуню орден «За заслуги» III ступеня.

Віце-прем’єр-міністр України також відкрив виставку малюнків на олімпійську тематику українських та китайських дітей та вручив дипломи переможцям конкурсу на кращий «дитячий твір».