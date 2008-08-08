Правоохоронці знімають радянські ордени зі стели в Артеку (5 фото)

Правоохоронці знімають зі стели Міжнародного дитячого центру «Артек» (Гурзуф, Крим) макети радянських орденів. 8 серпня біля головної стели МДЦ відбулася бійка між комуністами та бійцями «Беркута».

Напередодні 7 серпня 2008 р. кримські комуністи встановили на центральній стелі «Артека» нові барельєф-макети колись демонтованих радянських орденів. Після установки барельєфів представники Компартії розбили біля «Артека» наметове містечко, учасники мали намір цілодобово охороняти ордени.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МДЦ «Артек», сьогодні о 16.00 Державний прапор України було повернуто на флагшток стели Міжнародного дитячого центру «Артек».

Як повідомили УНІАН лідера Компартії Криму, бійцям «Беркута» вдалося зняти тільки червоний прапор з флагштока, а ордени та червоні прапори на стелі «Артека» комуністи відстояли.

Фото Олексія Сувірова / УНІАН