Команда України на відкритті Олімпійських Ігор (5 фото)

00:03, 09 серпня 2008
Разное
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Ігри триватимуть з 8 по 24 серпня

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова несе прапор України на урочистому проходженні Олімпійської збірної України під час відкриття ХХІХ літньої Олімпіади на стадіоні ”Пташине гніздо” в Пекіні.

На Іграх буде розіграно 302 комплекти нагород.

Національна збірна команда України в складі 254 учасників представлена у 28 видах спорту.

Фото Михайла Чернічкіна / УНІАН

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