Команда України на відкритті Олімпійських Ігор (5 фото)
00:03, 09 серпня 2008Разное
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Ігри триватимуть з 8 по 24 серпня
Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова несе прапор України на урочистому проходженні Олімпійської збірної України під час відкриття ХХІХ літньої Олімпіади на стадіоні ”Пташине гніздо” в Пекіні.
На Іграх буде розіграно 302 комплекти нагород.
Національна збірна команда України в складі 254 учасників представлена у 28 видах спорту.
Фото Михайла Чернічкіна / УНІАН
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