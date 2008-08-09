Команда України на відкритті Олімпійських Ігор (5 фото)

Ігри триватимуть з 8 по 24 серпня

Чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Яна Клочкова несе прапор України на урочистому проходженні Олімпійської збірної України під час відкриття ХХІХ літньої Олімпіади на стадіоні ”Пташине гніздо” в Пекіні. На Іграх буде розіграно 302 комплекти нагород. Національна збірна команда України в складі 254 учасників представлена у 28 видах спорту. Фото Михайла Чернічкіна / УНІАН

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter