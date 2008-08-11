У Криму «Крайслер» впав зі скелі: загинув чоловік

У Чорноморському районі Криму автомобіль «Крайслер» упав зі скелі: загинув чоловік, який намагався врятувати двох своїх дітей, що знаходилися в машині.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, трагедія сталася в урочищі Атлеш.

Подружжя з Литви з двома дітьми (12-річним сином і його маленьким братом, якому ще не було й року) поїхало на машині на скелястий схил на прогулянку. З`їхавши на «Крайслері» з дороги, батьки вийшли з автомобіля, залишивши там дітей. Машина почала з`їжджати зі схилу, батько кинувся на допомогу дітям.

«Усі 10-15 метрів, поки «іномарка» котилася вниз, у бік крутого обриву, чоловік намагався застрибнути в салон, але не встиг - разом з «Крайслером» він упав з 20-метрового обриву в смугу прибою», - повідомили в МНС.

Від одержаних травм чоловік загинув на місці. У його старшого сина перелом стопи, а молодший син, який знаходився в дитячому автомобільному кріслі, дістав лише подряпину.

На місці трагедії працює міліція. З`ясовується причина падіння автомобіля.