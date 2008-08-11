У зіткненні двох Жигулів постраждали 7 людей

У Криму під час дорожньо-транспортної пригоди постраждали 7 чоловік, серед яких 5 жителі Росії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ в Криму, аварія за участю двох автомобілів сталася сьогодні вранці на 212-му кілометрі автотраси Джанкой-Феодосія-Керч.

ВАЗ-2104 під керуванням жителя російського міста Тамбов (1987 року народження) з невідомих поки що причин виїхав на смугу зустрічного руху, де врізався у ВАЗ-2106. Після зіткнення вазівську «четвірку» викинуло в кювет ліворуч по ходу руху автомобіля, а «шестірку» - в кювет по другий бік дороги. ВАЗ-2104 зробив кілька переворотів, після чого залишився лежати на даху; ВАЗ-2106 після одного перевороту встав на колеса.

Внаслідок ДТП постраждали водій ВАЗ-2104 і 4 пасажири цього автомобіля (жителі смт Фрязіне Московської області РФ). «17-річний хлопець, 10-річний хлопчик і жінки, 1963 і 1969 років народження, дістали травми різного ступеня тяжкості», - повідомили в ДАІ. За речами, що знаходилися в «четвірці», можна визначити, що люди їхали на відпочинок.

У «Жигулях» шостої моделі постраждав водій і пасажирка – жителі Джанкойського району Криму.

Усі потерпілі доставлені в Джанкойську райлікарню.