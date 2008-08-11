Під Києвом на Бориспільському шосе загинуло троє людей

Сьогодні о 7.45 у Київській області на 27-му км Бориспільського шосе автомобіль "ДЕУ" зіткнувся з "ВАЗ-2106", що їхав попереду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, за попередніми даними, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє людей у "ВАЗі" від отриманих травм загинули на місці події, одна людина травмована.

Водій "ДЕУ", який грубо порушив Правила дорожнього руху й спричинив ДТП, залишився неушкодженим.