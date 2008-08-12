Слава російському духові, який розбив могутню армію агресора

Репліка

Слава бойовому духові росіян, який допоміг цьому маленькому, але нескореному народу здолати непереможного грузинського монстра!

Ніхто не сподівався, що беззахисна, крихітна Росія здатна буде повалити могутню, озброєну до зубів Грузію, яка давно зазіхала на російські території й чекала слушної нагоди, аби їх загарбати, а Москву спалити.

Проте сталося диво. Невгамовного агресора приборкано, дезорганізовано й розбито. Міць нечисленної, але згуртованої навколо двох своїх керманичів російської армії переважила силу грузинського війська. Віра росіян в перемогу, а також мудрість їхніх командирів привела Росію до переможного кінця.