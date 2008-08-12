На Вінниччині “Міцубісі” вилетів у кювет та перекинувся: троє загиблих

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди у Вінницькій області загинули троє осіб, ще двоє шпиталізовані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ДАІ МВС у Вінницькій області, інцидент стався 11 серпня на автошляху в Погребищенському районі.

За даними ДАІ, водій автомобіля “Міцубісі Педжеро” не впорався з керуванням, унаслідок чого машина з’їхала у кювет і кілька разів перекинулася. Водій автомобіля і двоє пасажирів від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці пригоди, ще двох пасажирів було шпиталізовано у Погребищенську лікарню.