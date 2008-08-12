Польський пілот відмовився везти чотирьох президентів у Тбілісі
19:10, 12 серпня 2008Разное
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Версія польського телеканалу
Пілот польських ВПС, який мав доставити президентів Польщі, України, Литви, Естонії та прем`єр-міністра Латвії в Тбілісі, відмовився летіти до Грузії з міркувань безпеки, передає польський телеканал TVN24.
Повідомляється, що президенти мусили вирушити до Грузії через Азербайджан, куди їх доставить літак. А до Тбілісі президенти пройдуть з автоколоною.
Лідери України, Польщі та країн Балтії мають намір ознайомитися з ситуацією в Грузії на місці і подати підтримку уряду Грузії.
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