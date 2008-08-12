У Цхінвалі введено комендантський час, але мешканці про це не знають

Президент невизнаної республіки Південна Осетія Едуард Кокойти ухвалив запровадити в Цхінвалі комендантський час.

Комендантський час почав діяти з 19.00 вівторка.

Офіційних коментарів на цю тему з керівництва Південної Осетії поки ніхто не робив.

За спостереженням кореспондента РІА Новости, мешканці Цхінвалі про комендантський час ще не знають, бо на вулиці чимало людей, які безперешкодно пересуваються.

Жодних спеціальних постів на дорогах поки що немає.