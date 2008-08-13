ДТП в центрі Києва: загинули двоє людей

У центрі Києва при зіткненні легковиків загинули двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 01.25 на регульованому перехресті вулиць Саксаганського і Комінтерна. Водій автомобіля "BMW X5" поїхав на червоний знак світлофора та скоїв зіткнення з автомобілем "Деу". Від потужного удару автомобіль "Деу" перекинувся.

Внаслідок ДТП водій і пасажир автомобіля "Деу" (особи яких наразі з`ясовуються) від отриманих травм загинули на місці події. Водій "BMW X5", отримав тілесні ушкодження і госпіталізований до Київської міської клінічної лікарні №17.