Іде неоголошена світова війна, у якій Україна лише пішак!

Чим більше відгуків читаєш (під публікаціями на тему українсько-російських відносин. – Модератор), тим більше переконуєшся в непрохідній тупості хохлів. Зубожіла країна, що розвалюється, без яких-небудь перспектив у майбутньому. Повністю залежна як від Росії, так і від Європи зі США. Несамостійна в ухваленні рішень і продажна влада, в особі хворого Президента й Верховної Ради.

Що можна пояснити убогим? Те, що Крим і південний Схід будуть у складі Росії, – це питання часу. Те, що західна частина піде крутити свиням хвости на польські свиноферми, – це вже відбувається.

Бійтеся, не бійтеся, а треба дивитися правді у вічі. Україна, як самостійна держава, просто не може існувати. Так і кидатиметься між Сходом і Заходом, як "... в ополонці", поки не розвалиться. Іде неоголошена світова війна, виродки! І Україна в цій війні – лише пішак!

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Red, Росія