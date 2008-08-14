У Києві презентовано найповніший атлас автошляхів України.

Як передає кореспондент УНІАН, видання представив директор Державного науково-виробничого підприємства «Картографія», яке здійснило друк видання, доктор географічних наук Ростислав СОССА.

Він наголосив, що підприємство, яке він очолює, існує з 1944 року і на сьогодні є спеціалізованим відділенням Державної служби геодезії та картографії.

Особлива увага підприємства на розробці карт автошляхів України була зосереджена з середини 90-х років. За словами Р.СОССИ, підприємство йшло до створення цього останнього видання атласу автошляхів «Україна» більше десяти років.

За його словами, на сьогодні атлас «Україна» є найбільш повним з усіх існуючих видань. Він складається з понад 400 сторінок. Серед переваг цього видання Р.СОССА назвав детальну демонстрацію мережі автошляхів в Україні; нанесення на карти усіх населених пунктів, які існують і є на обліку. Також він зазначив, що атлас містить 70 планів найбільших міст України, що дуже зручно для тих, хто є власником автомобіля та подорожує Україною.

Р.СОССА повідомив, що атлас виданий у двох варіантах – у твердій палітурці та скріплений спіраллю. Всього видано по шість тисяч примірників кожного з варіантів.

Придбати атлас можна у спеціалізованих магазинах видавництва «Картографія», у книгарнях та на автозаправках.

Рекомендована ціна для продажу - 88 та 99 грн. залежно від палітурки.