У Криму горів Національний космічний центр

У Криму сталася пожежа на території Національного космічного центру, який належить Національному космічному агентству України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, інформація про пожежу надійшла до рятувальників напередодні ввечері.

Горіла суха трава на площі близько тисячі квадратних метрів. Від трави зайнялася градирня розміром 8 на 15 метрів. «Внаслідок поширення вогню виникла загроза пошкодження радіолокаційних станцій», - зазначили в МНС.

Відомча пожежна охорона запросила додаткові сили МНС. Для надання допомоги до місця події виїжджали пожежники Євпаторії. О 19.20 займання вдалося ліквідувати.

Займання виникло через порушення правил пожежної безпеки під час проведення зварювальних робіт.