Конкурс "Міс Світу-2008" не буде перенесений з Києва

Конкурс "Міс Світу-2008", фінал якого повинен був відбутися в Києві 4 жовтня, не переносять з України. Він пройде в Києві, але на початку листопада.

Як повідомляє ЛІГАБізнесІнформ з посиланням на почесного президента Національного комітету "Міс Україна" Сергія МАТЯША, власниця "Міс Світу" Джулія МОРЛІ розіслала офіційний лист всім країнам-учасницям конкурсу, в якому повідомляє про припинення процесу підготовки до "Міс Світу-2008". "Справа не в країні, а в термінах. З України конкурс не збираються переносити. У своєму листі Д.МОРЛІ говорить, що у зв`язку з військовими діями на території Грузії і Росії вона зупиняє підготовку до конкурсу і відміняє дату проведення його фіналу. І ні слова, що конкурс пройде не в Україні", - сказав С.МАТЯШ.

За його словами, до Д.МОРЛІ звернулися країни-учасниці конкурсу, стурбовані конфліктом Росії та Грузії. "Джулія по телефону з Пекіна мені пояснила, що країнам, які знаходяться на інших континентах, здається, що військові дії відбуваються дуже близько до України. Але переносити конкурс з нашої країни поки ніхто не збирається. Д.МОРЛІ просила мене з`ясувати, чи зможуть готелі і зали прийняти гостей "Міс Світу" на першому тижні листопада. І можу заявити, Україна готова прийняти "Міс Світу-2008". Зараз ми чекаємо повідомлень від Д.МОРЛІ", - говорить С.МАТЯШ.

Він також додав, що труднощі можуть виникнути у британської телевізійної команди "Міс Світу", графік якої розписаний на півроку вперед. А також з перенесенням трансляції конкурсу, адже Д.МОРЛІ вже домовилася про пряму трансляцію "Міс Світу" в 181 країні.

Як повідомлялося, британська газета Daily Telegraph з посиланням на заяву організаторів конкурсу написала, що фінал конкурсу краси “Міс Світу”, який повинен був відбутися в Києві 4 жовтня 2008 року, перенесений, і зараз організаційний комітет конкурсу розглядає інші країни, де можна було б провести цей конкурс.

На конкурс краси "Міс Світу-2008" до України повинні приїхати учасниці з 150 країн.