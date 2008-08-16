Жигулі не пропустили вантажівку: троє загиблих (фото)

15:14, 16 серпня 2008
Разное
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Серед потерпілих - 9-річна дівчинка

У Дніпропетровську при зіткненні легковика з вантажівкою загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася в місті сьогодні о 09.25. Невстановлений водій автомобіля "ВАЗ 2105", порушуючи правила дорожнього руху, скоїв зіткнення з автомобілем "ЛІАЗ 10042" з напівпричепом "МАЗ 93866", що рухався по головній дорозі.

Фото прес-служби ДАІ МВС України

Внаслідок пригоди водій та пасажир автомобіля "ВАЗ 2105" загинули на місці пригоди, один пасажир помер в кареті швидкої допомоги, ще двоє пасажирів цього ж автомобіля отримали тілесні ушкодження. Серед потерпілих дівчинка 1999 року народження.

 

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