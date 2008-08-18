ВАЗ зіткнувся з Hyundai: загинуло п'ятеро людей

В Луганській області, поблизу с.Куземівка Сватівського району, на 114-му км автошляху Чугуєв-Мілове сталося зіткнення двох легкових автомобілів "Hyundai Sonata" та "ВАЗ 2106".

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинуло 5 осіб та 2 особи з травмами різних ступенів тяжкості госпіталізовано до лікарні.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.

Всього за добу на території країни зареєстровано 195 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 34 особи та 259 - травмовано.