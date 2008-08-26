Росія не гідна охороняти чистоту Чорного моря

Міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Грузії Іраклій ГВАЛАДЗЕ звернувся до Комісії з охорони Чорного моря від забруднення з вимогою виключити з її складу Російську Федерацію, повідомляє агентство “Новості-Грузія”.

"Росія завдала Грузії величезного збитку. Підірвала порт Поті і потопила декілька кораблів. У море витекло багато тонн нафтопродукту, що привело до забруднення Чорного моря", - заявив І.ГВАЛАДЗЕ.

"Спеціальна організація екологічної безпеки Чорного моря "Конвенція захисту Чорного моря" і її члени зобов`язані охороняти екологічну безпеку моря. Членом цієї організації разом із Грузією, Туреччиною й іншими країнами є і Російська Федерація. Ми звернулися до управляючого секретаріату Конвенції з тим, щоб було розглянуте питання про виключення Росії", - зазначив І.ГВАЛАДЗЕ.

За його словами, що до початку російсько-грузинського конфлікту російська сторона вже створила небезпеку екологічній безпеці Чорного моря, коли для підготовки до Олімпіади в Сочі почала вивозити велику кількість інертних матеріалів з берегів Абхазії і Грузії.

Для припинення дій північних сусідів впродовж шести місяців Грузія вже вдруге звертається до Конвенції охорони Чорного моря.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ряд екологічних організацій також заявили про загрозу екологічної катастрофи в Чорному морі внаслідок дій російських військ. В результаті підриву і потоплення грузинських катерів у Чорне море витекло приблизно 50-70 тонн нафтопродуктів.

Екологи просили міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію, щоб грузинські урядові і природоохоронні організації дістали можливість локалізувати нафтову пляму і зупинити екологічну катастрофу регіонального масштабу.